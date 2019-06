LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 19 giugno | Santuccio eliminata nei quarti di

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45: Una giornata quindi non felicissima nella spada femminile, dove le attese non mancavano, soprattutto per la presenza di Navarria. La sua eliminazione eccellente, proprio ad opera di, ha rappresentato un po’ la premessa per un qualcosa che non è arrivato. 14.43: Purtroppo termina qui il sogno continentale di Alberta. L’azzurra è stata sconfitta neidi finale della spada femminile dalla francese Candassamy (15-9), non entrando quindi in zona medaglie. Un vero peccato per la nostra portacolori 14.42: Montano affronterà al secondo turno della sciabola maschile il forte ungherese Szilagyi alle ore 15.50 14.40: NOOO!!! L’azzurrasubisce in pochi secondi 3 stoccate e vede lievitare il proprio ritardo: 12-7 quando mancano 30″ al termine dell’assalto 14.39: Si fa tesa la ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno Navarria Santuccio e Fiamingo agli ottavi - #Scherma #Europei #DIRETTA: #g… - zazoomnews : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno Navarria Santuccio e Fiamingo agli ottavi - #Scherma #Europei… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno Navarria Santuccio e Fiamingo agli ottavi - #Scherma #Europei #DIRETTA: #g… -