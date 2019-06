‘Io ci sono’ | scendono in campo 200 ragazzi per sfida solidale

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roma – Una partita di calcioper sostenere i valori dello sport e dell’accoglienza. Giovedi’ 20 giugno, in cinque citta’ italiane, scenderanno ini diritti con l’appuntamento ‘Io ci sono’, l’iniziativa che da 10 anni coinvolge le comunita’ educanti di Roma, Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si sfideranno oltre 200 giovani tra ospiti dei centri di accoglienza, studenti, volontari e operatori delle associazioni del terzo settore. Una competizione in cui gli unici ad uscire sconfitti saranno i pregiudizi. Promosso dalla Fondazione mondo digitale, quest’anno l’evento coinvolge anche la rete territoriale del progetto ‘OpenSpace’, selezionato da ‘Con i bambini’ per il ...

ValeNappi : Se @matteosalvinimi è cristiano io sono vergine. - SirDistruggere : “c’è un problema alla centrale di Chernobyl.” “preferisco la mia opinione alla sua.” “se permette io sono un fisico… - team_world : ?Sono stato bocciato a parecchi esami. Un mio amico, invece, li ha passati tutti a pieni voti. Ora è ingegnere e l… -