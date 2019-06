Friedman parla quasi di sistema | ' Salvini | Trump e Putin vogliono indebolire l' Europa'

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Alan, in un suo intervento da ospite della trasmissione Rai Agorà, ha avuto modo di analizzare alcuni scenari della politica internazionale ed economica. La sua digressione ha avuto come base di partenza il recente attacco di Donaldrivolto al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in virtù di pratiche che avrebbero avvantaggiato il vecchio Continente rispetto al dollaro. Un'uscita che, secondo il giornalista, dovrebbe far riflettere ed aprire gli occhi su una situazione che si starebbe delineando a livello internazionale e che vedrebbe protagonisti il presidente degli Stati Uniti d'America, il numero uno della Russia Vladimired il Ministro dell'Interno italiano Matteoanalizza le mosse diche, com'è noto, è un analista economico e pertanto nelle ultime uscite diriesce a vederci molteplici sbocchi. L'attacco ...

GiulioBerti2 : Friedman parla come se avesse in incarico dalla Europa per fare rispettare la austerità io proverei a mandare un g… - sonvit2 : @cesarebrogi1 ???????????????????????????????????? Friedman parla ottimamente????????? Un co@@@one simile è veramente difficile fare trovare!!!?????? - FrancescoRussoF : RT @cesarebrogi1: #Friedman un uomo che parla ottimamente di politica e finanza #senaldi e #borghi di stronzate senza senso #lariachetirala7 -