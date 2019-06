Forrest Gump film stasera in tv 19 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è ilin tv mercoledì 192019 in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: drammatico, sentimentaleANNO: 1994REGIA: Robert Zemeckis: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment, Michael Conner Humphreys, Bob Penny, John Randall, Hanna Hall, Harold G. Herthum, George Kelly, Sam Anderson, Rebecca WilliamsDURATA: 142 Minutiin tv:Ecco ladeloggi in tv., seduto sulla panchina ad un bus-stop di Savannah racconta la sua infanzia di bimbo e le sue avventure a coloro che ...

WTruniger : @alexiattoni @udogumpel Piuttosto Forrest Gump, ma Rocky... - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Forrest Gump' su Rete 4 - CBorzoni : @rubio_chef Spero che voglia anche ripercorrere tutta la strada fatta da Forrest Gump..... ma senza correre però -