Domani vertice dei capi di Stato e di governo | possibile decisione su nuove nomine europee

Ue - Domani Conte in Aula. Prima vertice : 18.05 domani alla Camera l'informativa del premier Conte in vista del Consiglio europeo. Prima delle sue comunicazioni, è previsto un vertice a Palazzo Chigi sul negoziato con l'Ue sui conti pubblici a cui parteciperanno, a quanto si apprende,i due vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia, Tria. Intanto Conte insiste: l'Ue non deve sottostare alla "prevalenza della finanza". E, a Fanpage, dice: "Mai stata discussa l'uscita ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Nessun vertice con Conte Domani" : I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi per una riunione privata a proposito della quale nessuno dei due ha voluto rilasciare un commento. Il faccia a faccia tra i due leader politici, il primo dopo le elezioni europee e le frecciatina che si sono susseguite nei giorni successivi, si è svolto mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì ha lanciato una ...

Di Maio chiede un vertice già Domani - "cede" sulla revisione dei vincoli Ue per la flat tax : Luigi Di Maio chiede già “domani” un vertice di Governo per riprendere quel cammino di leale collaborazione invocato da Giuseppe Conte. Su Facebook, il leader M5S apre ad alcune richieste della Lega, come la flat tax e la revisione dei vincoli europei, ma chiede che “finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle”.“Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre ...

Terremoto in Puglia : Domani vertice con il Capo della Protezione Civile : domani, presso la Prefettura di Barletta, si terrà un tavolo tecnico con il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per l’analisi e la valutazione delle misure attuate dopo il Terremoto verificatosi il 21 maggio (magnitudo 3.7, epicentro a Barletta). La scossa ha provocato la caduta di materiale lapideo dalla chiesa di San Domenico a Trani. Le scuole sono state evacuate ma a seguito di verifiche non sono emersi danni, come anche nel ...

Di Maio : iscritti M5S votino su mio ruolo di capo politico. Grillo : devi restare. Domani consultazione su Rousseau - poi vertice di governo : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Libia - Domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Crisi Fiorentina - momento delicato : Domani vertice tra proprietà e dirigenti : La partita contro il Sassuolo poteva essere occasione di rilancio per la Fiorentina, ma è invece arrivata un’altra sconfitta che non fa altro che acuire una Crisi sempre più profonda. Ed è di questo che si parlerà nella riunione prevista per domani tra la proprietà e i dirigenti. Obiettivo, cercare di capire le ragioni del crollo, con la squadra scivolata al 12° posto e senza vittorie in campionato da 10 gare, e gestire questo ...

Coree - Kim arrivato in Russia. Domani il vertice con Putin : Tra le opere finora bloccate da instabilità politica e sanzioni rientra il gasdotto che la Russia vorrebbe costruire per rifornire direttamente Seul.

Cdm infuocato : scontro sul "salva Roma" |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un vertice per Domani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva