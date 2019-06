De Laurentiis | “Ad agosto due partite con il Barcellona per testare il Napoli”

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In diretta su Radio Kiss Kiss Aurelio Deha parlato anche delle amichevoli estive del Napoli. “Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese die a un certo punto non ho potuto più parlare. Ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Ora possiamo confermare che c’è questo accordo per una partita di andata e ritorno con il. Una a Miami il 7e una a Detroit il 10″ L’idea, ha spiegato il presidente, è di poter affrontare una squadra tra le più importanti d’Europa per verificare lo stato di salute del Napoli. Deha parlato anche degli altri incontri che saranno disputati durante il ritiro di Dimaro: “Durante il periodo di Dimaro non andremo più a Trento ma giocheremo nel tardo pomeriggio nel campo di Carciato, contro 3 squadre di Serie B che stiamo mettendo insieme. Ci sarà anche ...

