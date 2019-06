Custodia cautelare revocata | Michel Platini rilasciato nella notte dopo alcune ore di

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è statoessere stato interrogato perore:laper l’ex presidente UEFAgiornata di ieri,era stato posto in regime diin seguito all’interrogatorio avvenuto a Nanterre in merito a presunti atti di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar.diverse ore di interrogatorio da parte degli inquirenti, l’ex presidente UEFA è stato, come confermato dall’avvocato William Bourdon che ha parlato di “molto, molto rumore per nulla“.L'articoloore di interrogatorio SPORTFAIR.

SkySport : Michel #Platini in custodia cautelare per corruzione legata ai Mondiali del 2022 in Qatar #SkySport - _Carabinieri_ : #Napoli, operazione anticontrabbando di sigarette. I #Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare… - FoxyBiondi : RT @_Carabinieri_: #Napoli, operazione anticontrabbando di sigarette. I #Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei… -