Calciomercato Inter | il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il Manchester United ha proposto unoa cui la dirigenza dell’ha detto no. Perè incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonioil desiderio di disporre in attacco di Romelu(26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, avrebbero proposto unocon Mauro Icardi o il cartellino di Ivan Perisic più un conguaglio.Lo scenario non è stato preso in considerazione, in quanto il club inglese ha la necessità di rinforzare il proprio reparto difensivo e avrebbe individuato in Milan(24) l’elemento adatto per concludere l’affare. Ma il club nerazzurro non è disposto a trattare per questo tipo di soluzione e conha già da tempo un accordo ...

DiMarzio : #calciomercato inizia stasera alle 23.30: le ultime su @sscnapoli e @juventusfc, con un derby in vista per #Sensi (… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è ancora troppo bassa l'offerta per #Lazaro ???? - DiMarzio : #Inter, altra squadra belga sulle tracce del giovane #Vanheusden ???? Si tratta del Royal #Antwerp ?? -