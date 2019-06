Cade e si sbuccia ginocchio! Bimba di 10 anni in terapia intensiva per tetano (Di mercoledì 19 giugno 2019) Stava giocano all'aperto quando è inciampata ed è caduta a terra facendosi un taglietto al ginocchio, quella che sembra una piccola sbucciatura, però, in poche ore si è rivelata qualcosa di ben più grave: la piccola, una Bimba di 10 anni, ha contratto il tetano ed è stato necessario ricoverarla d'urgenza per le cure immediate. È quanto accaduto nelle scorse ore nel Veronese dove la piccola abita con la famiglia. La piccola ricoverata d'urgenza all'ospedale veronese di Borgo Trento dopo essere arrivata al pronto soccorso accompagnata dai familiari. La bambina è cosciente ma le sue condizioni sarebbero serie tanto che i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. Non era avvicinata come invece previsto per i bimbi della sua età. (Di mercoledì 19 giugno 2019) Stava giocano all'aperto quando è inciampata ed è caduta a terra facendosi un taglietto al ginocchio, quella che sembra una piccolatura, però, in poche ore si è rivelata qualcosa di ben più grave: la piccola, unadi 10, ha contratto iled è stato necessario ricoverarla d'urgenza per le cure immediate. È quanto accaduto nelle scorse ore nel Veronese dove la piccola abita con la famiglia. La piccola ricoverata d'urgenza all'ospedale veronese di Borgo Trento dopo essere arrivata al pronto soccorso accompagnata dai familiari. La bambina è cosciente ma le sue condizioni sarebbero serie tanto che i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. Non era avvicinata come invece previsto per i bimbi della sua età.

Come racconta il Corriere del vento, l'episodio nella tarda mattinata di martedì quando i genitori della bimba hanno capito che in quella ferita qualcosa non andava e hanno deciso di portarla al pronto soccorso. In ospedale i medici hanno confermato che la ferita era stata infettata dal batterio Clostridium tetani: la piccola aveva contratto il tetano.