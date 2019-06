Augusto Minzolini | la profezia di Paolo Mieli sulle toghe? E' solo un primo

Augusto Minzolini smonta Francesco Boccia : "Parli e nessuno ti capisce" : "Io capisco il lessico ma se parli così, se fai il gendarme dell'Europa è normale che alla Casa del Popolo non ti capiscono". Augusto Minzolini demolisce in diretta a L'aria che tira su La7 il piddino Francesco Boccia dopo il suo discorso sull'Ue che "non ce lo permetterà". E c'è un problema della s

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

L'Aria che tira - Augusto Minzolini snocciola i dati di Lega - M5s e Pd : a quanto li danno per le Europee : "La Lega di Matteo Salvini andrà sotto il 30 per cento, i Cinque Stelle riusciranno a recuperare, il Pd sarà al 20 per cento o sotto". Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su La7, fa la sua personalissima previsione elettorale: "Si è creato un meccanismo perverso: ci sono st

Alessandra Ghisleri - sondaggi galeotti : le ultime cifre a cui fa riferimento Augusto Minzolini : Al centro dell'ultimo retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, la possibilità che si apra un crisi di governo. Magari dopo le elezioni Europee. La tesi sostenuta nel pezzo è che no, non si arriverà alla crisi. A tal proposito, viene raccolta anche al testimonianza di Filippo Sensi, uo

Augusto Minzolini - il sospetto su Matteo Salvini e la crisi di governo : crisi di governo? Ma anche no. Gli orizzonti della maggioranza gialloverde vengono analizzati da Augusto Minzolini in un retroscena pubblicato su Il Giornale. Interessante la tesi del giornalista, che dipinge Matteo Salvini e Luigi Di Maio come "i manipolatori che hanno condizionato il voto". L'assu

Augusto Minzolini smonta Luigi Di Maio : "Se il M5s va sotto il 20% gli fanno la pelle. E lui pensa solo a sé" : smonta completamente Luigi Di Maio con un breve post su Twitter Augusto Minzolini il quale non si sorprende per i continui attacchi del vicepremier pentastellato all'alleato di governo Matteo Salvini. Rientra tutto nel suo "personaggio". "Io non mi meraviglio delle polemiche quotidiane di Di Maio: i

Alessandra Ghisleri - i dati trafugati da Augusto Minzolini : perché l'elemosiniere del Papa fa godere Salvini : Da giorni è calato il silenzio elettorale. Vietato diffondere i dati di sondaggi e di rivelazioni. Ma come ogni anno, come per ogni elezione, le cifre in un modo o nell'altro filtrano. Si usano sotterfugi, strategie, codici. Chiamateli come volete. L'ultimo a far trapelare delle cifre è stato August

Fabio Fazio - Augusto Minzolini : "La Rai non può pagare uno stipendio così" : "Il problema dello stipendio di Fabio Fazio è semplice", ragiona Augusto Minzolini su Twitter: "Può un'azienda che vive di canone pagare degli stipendi alla Fazio? Io dico di no". Scrive ancora il giornalista ed ex direttore del Tg1: "La via maestra è mantenere Raiuno con il canone e privatizzare Ra

Augusto Minzolini o Omnibus - scenario estremo sulla crisi di governo : 'Dopo le Europee? Non proprio' : Che ne sarà, del governo gialloverde? Lega e M5s litigano su tutto, la situazione sembra insostenibile. Da più parti si sostiene che il ritorno al voto dopo le elezioni Europee sia quasi scontato. ...