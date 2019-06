Una frana la sorprende a letto e abbatte la casa, nonna di 90 anni estratta illesa (Di martedì 18 giugno 2019) Incredibile salvataggio di una donna di 90 anni a Stanton, nello stato del Kentucky, in Usa. La novantenne era bloccata in uno stretto spazio che si era venuto a creare con il crollo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per poterla portare in salvo. (Di martedì 18 giugno 2019) Incredibile salvataggio di una donna di 90a Stanton, nello stato del Kentucky, in Usa. La novantenne era bloccata in uno stretto spazio che si era venuto a creare con il crollo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per poterla portare in salvo.

Qualcuno lo ha già definito un miracolo e certamente il salvataggio della signora di 90 anni da una casa spazzata via da una colata di fango e detriti a Stanton, nello stato del Kentucky, in Usa, ha certamente dell'incredibile. La donna è stata sorpresa a letto da una improvvisa frana causata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi che ha distrutto la casa, ma lei ne è uscita praticamente illesa. Una risultato che i soccorritori inizialmente non credevano possibile visto che la scena davanti ai loro occhi è stata drammatica. La colata di detriti ha spazzato via completamente il piano terra facendo crollare la casa su se stessa. La donna era intrappolata all'interno di un piccolo spazio vuoto di pochi metri che si è creato tra le macerie.