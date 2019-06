tuttoandroid

(Di martedì 18 giugno 2019)ha annunciato di avere dato il via alla fase di ricerca e sviluppo per la realizzazione di una 2 nm ed è la prima azienda alL'articoloilal: via ala 2 nm proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : TSMC vuole essere il primo al Mondo: via al processo produttivo a 2 nm -