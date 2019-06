Rilancio del turismo a Ragusa

Ostia : 100 vele per il Rilancio del porto di Roma : Ostia: 100 vele per il rilancio del porto di Roma – Continuano le iniziative per il rilancio d’immagine del litorale Romano e in particolare di Ostia e del suo bel porto turistico che merita di tornare ad essere il porto della Capitale, punto di incontro e motore di sviluppo economico sociale di tutto il litorale Romano. Dopo la realizzazione in ambito portuale di un centro sportivo di alto livello – la “Palestra della Legalità” – ...

Corleone - un progetto per il Rilancio delle Cascate delle Due Rocche : Il sito della Cascata delle Due Rocche di Corleone si è classificato in centesima posizione nella classifica stata dal Fondo Ambiente Italiano. Un risultato non di poco conto se si pensa che la classifica ha elencato oltre 37 mila siti naturalistici e monumentali italiani. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolosi presenta un progetto per la manutenzione dei sentieri che conducono al celebre Canyon ...

HMD Global - a due anni e mezzo dal Rilancio del brand Nokia nella telefonia mobile arriva il Nokia 2.2 : In occasione dell’evento di lancio del Nokia 2.2, il prossimo smartphone di HMD Global ad arrivare sul mercato, abbiamo incontrato Alberto Matrone, Vice President South Europe dell’azienda finlandese. HMD dal suo arrivo sul mercato, come ci ha spiegato Matrone, è riuscita a raggiungere circa 300 milioni di utenti con i suoi dispositivi a marchio Nokia, includendo sia i feature phone (i cellulari “tradizionali”) che gli ...

«Il cibo e il mare» : la Regione Campania in campo per il Rilancio del settore ittico : Il mare della Campania come risorsa alimentare e strumento per rafforzare la sostenibilità ambientale della blueconomy. È il tema di cui si è discusso stamattina,nella sala...

Crik Crok - al via processo di risanamento e Rilancio del marchio : Milano, 28 mag. (Labitalia) - Una nuova nascita per Crik Crok, lo storico marchio di snack salati,[...]

Rilancio del turismo a Scicli - incontro alla Cna : Riunione del settore Cna turismo e Commercio alla Cna di Scicli. Erano presenti i titolari e i rappresentanti di alcune delle attività del settore

I Giochi del Mediterraneo per il Rilancio di Taranto : Il verdetto lo si conoscerà solo verso fine agosto (per l'esattezza il 24 a Patrasso, in Grecia) ma Taranto, nel frattempo, scalda i motori e lancia ufficialmente, col pieno sostegno di Governo e Regione Puglia, la sua candidatura per l'Italia alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è in programma nel 2025, anche se non si esclude uno slittamento all'anno successivo. Intanto sono stati fatti già una serie di passi: un ...

Scollo : "Con Inverdurata Rilancio immagine di Pachino e operosità del territorio" : Siracusa, 16 mag. (Labitalia) - "L'Inverdurata di quest'anno nasce soprattutto dietro l'impulso di[...]

Maserati - Manley è pronto a calare l’asso da novanta per il Rilancio del marchio : La Casa del Tridente si prepara ad una vera e propria rivoluzione che punterà a spingere in alto le vendite Maserati, uno dei “gioielli sportivi” appartenenti all’orbita Gruppo FCA, insieme a Ferrari e Alfa Romeo, si prepara ad una vera e propria rivoluzione che punterà a spingere in alto le vendite della Casa del Tridente calate drasticamente negli ultimi anni fino a raggiungere i livelli preoccupanti. Secondo gli ultimi dati diramati, ...

Sanità - Welfare e infrastrutture : le ricette dei quattro candidati per il Rilancio del Piemonte : Nel presentare i quattro candidati alla presidenza della Regione Piemonte, ieri, in un breve editoriale, il direttore de La Stampa Maurizio Molinari aveva scritto 'non potrebbero essere più diversi'. ...

Piaggio Aero - Cgil : 'l'ad Profumo getta un'ombra sul Rilancio dell'azienda'. Cisl : 'Il Governo si muova' : Genova - 'Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'Ad di Leonardo Alessandro Profumo, ma siamo sempre convinti che il futuro della Piaggio passi attraverso la sua unicità e la sua specificità costruita ...

Progetto per Rilancio del Litorale Domitio Flegreo : Milano, 9 mag., AdnKronos, - All'interno dello 'Spazio Campania' allestito in Piazza Fontana nel pieno centro di Milano, la Regione Campania ha presentato il Progetto di riqualificazione del Litorale ...

