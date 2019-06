Pronostico Egitto vs Zimbabwe | Coppa d’Africa 21-06-2019 e Info

Pronostico Egitto vs Tanzania - Amichevole 13-06-2019 e Info : Amichevole, analisi e Pronostico di Egitto-Tanzania, giovedì 13 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Egitto ospita la Tanzania in un test Amichevole, a poco più di una settimana dall’esordio in Coppa d’Africa con lo Zimbabwe. Saranno i Faraoni a ospitare la più importante manifestazione continentale; indicati dai principali bookmakers come i favoriti per la vittoria finale. Uno dei motivi è sicuramente ...