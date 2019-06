Milano Pride | Sala | ' non ci sarò quest' anno ma è battaglia che condivido’

liberoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019), 18 giu. (AdnKronos) "deve più che simbolicamente fare la sua, perché tutti abbiano il diritto di esprimere la propria sessualità. Penso che sia uno degli elementi fondamentali e la caratteristica di: diritti e doveri, però i diritti ci sono sempre e comunque". Lo ha d

Romano19871 : RT @rep_milano: Milano, dieci giorni di festa per il Pride: madrina del corteo Caterina Balivo [news aggiornata alle 13:45] - foodaffairs_it : Just Eat con Milano Pride 2019 per dire che nessuna unione è sbagliata! Campagna #JustAmore, cortometraggio, food t… - MilanoSociali : RT @discoradioIT: #Milano, ecco il programma completo del #Pride con i tre progetti presentati dal @ComuneMI @MilanoSociali @pfmajorino @Be… -