Cristiano De André Vs Salvini ' Lui fan di mio padre? Si è fermato a Il Pescatore'

PFM e Cristiano De André insieme sul palco per la prima volta : La PFM Premiata Forneria Marconi e Cristiano De André per la prima volta insieme in un concerto dedicato a Fabrizio De André. Si terrà infatti il 29 luglio nella cornice dell'Arena di Verona "PFM Premiata Forneria Marconi - Cristiano De André cantano Fabrizio", appuntamento che li vedrà alternarsi sul palco con le loro rispettive performance nel ricordo di Faber. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia del cantautore genovese, dandole ...

Cristiano De Andrè : “Salvini fan di mio padre? Si è fermato a ‘Il Pescatore’ e al ‘la la la la la la” : “Matteo Salvini dice di essere un grande fan di mio padre? Io credo si sia fermato a ‘Il Pescatore’, non capendo che il ‘Pescatore’ era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al ’la la la la la la la”. A dirlo è Cristiano De André rispondendo alle domande di chi, al termine della presentazione a Milano del concerto suo e della Pfm in programma per il prossimo 29 luglio, gli chiedeva cosa ne ...

Ballata per Genova - Rai 1/ Ospiti e diretta : Cristiano De Andrè con 'Creuza de Ma' : Ballata per Genova, spettacolo e solidarietà con Amadeus e Antonella Clerici: da Gino Paoli a Raf e Umberto Tozzi tra gli Ospiti.

Cristiano Malgioglio Vs Francesca De André/ La lite continua a Live non è la d'Urso : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André nel corso della nuova diretta di Live non è la d'Urso. Ci sarà una nuova lite in studio?

Cristiano Malgioglio - lite con Francesca De André/ 'Troppo aggressiva. Non sei amata' : Cristiano Malgioglio, nuova lite con Francesca De Andrè in diretta al Grande Fratello 2019. 'Sei aggressiva e incivile. Non sei amata': pubblico in giubilio

Cristiano Malgioglio vs Francesca De Andrè/ 'L'aggressività è il tuo peggior nemico' : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André anche su Instagram dopo la lite al Grande Fratello 2019: 'L'aggressività è il tuo peggior nemico'.

Dori Ghezzi : 'Amo Fabrizio De Andrè come 20 anni fa'/ 'Cristiano? Non lo sento...' : Dori Ghezzi e l'Amore eterno per Fabrizio De Andrè: le parole della cantante in occasione della tournèe della Pfm in omaggio a Faber.

Grande Fratello 2019 - Cristiano Malgioglio e la lite con Francesca De Andrè : «Sceso al suo livello. Ha bisogno di aiuto» : Dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account instagram. L?opinionista...