C’è un imam a Gerusalemme

ilfoglio

(Di martedì 18 giugno 2019) L’di Drancy, Hassen Chalghoumi, a capo di una delegazione di musulmani francesi, si è recato in visita in Israele e ha detto la verità. Ha detto che l’antisionismo è antisemitismo e ha accusato i Fratelli musulmani di aizzare gli animi contro gli ebrei in Francia e in Belgio. Minacciato di mort

BUGMIR : C'E' VOLUTO PER CAPIRE ... #Sweden espelle gli imam estremisti in 'offensiva storica' (link:… - Aleslt : @SmordiRita @a_meluzzi Sei tu che scrivi che le spose bambine esistono solo per mala interpretazioni del Corano da… -