Vittorio Collina | età | altezza | peso | fidanzata e figli

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ragazzo sportivo e dinamico,ha fatto della sua voce e della sua capacità comunicativa una professione. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il suo rapporto con laKatia Fanelli. Dopo le scuole superioriha proseguito gli studi e ha frequentato l’Università di Economia e Turismo di Rimini. Nel corso degli studi ha dimostrato grande interesse per le lingue straniere e parla ben quattro lingue. Oltre all’italiano parla inglese, francese e russo. Come tutti i concorrenti di Temptation Island, non essendo personaggi famosi, della vita privata dinon si hanno molte notizie. Tra i suoi hobby, come si può notare dalle fotografie pubblicate nel suo account Instagram, ci sono il fitness e la palestra. Sono tanti, infatti, gli scatti che lo ritraggono in palestra mentre si allena in palestra. Un’altra ...