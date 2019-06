Sea Watch ora sfida Salvini e chiede aiuto ai magistrati

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Angelo Scarano L'ong ha presentato un esposto al Tar per impugnare il "blocco" del Viminale.: "Hanno tempo da perdere..." La Seatorna are. Il braccio di ferro a 15 miglia dall'isola di Lampedusa si fa sempre più duro. Come è noto, ieri la Guardia di Finanza ha notificato all'equipaggio il decreto con cui si vieta l'ingresso alla nave nelle acque territoriali italiane. Il documento inviato dal Viminale alla Seadi fatto ricorda il contenuto del decreto sicurezza bis. Nel testo inviato infatti il Viminale sottolinea che in caso di forzo del blocco imposto alla Sea, l'ong potrebbe fare i conti con il sequestro della nave e la confisca. Dopo la notifica del provvedimento il comandante ha reiterato la richiesta di un porto di sbarco. Ma il Viminale tira dritto e dunque la nave resta in stand by in acque internazionali. Ma il decreto di ...

