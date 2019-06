Post su Facebook utili in diagnosi malattie ' come i sintomi'

Dimmi cosa Posti su Facebook e ti dirò se soffri di diabete - ansia o depressione : la sorprendente ricerca condotta negli Usa : Facebook come una cartella clinica. I post pubblicato sul social potrebbero essere utilizzati come i sintomi fisici per fare diagnosi di malattie come diabete, ansia e depressione. A questa conclusione un lavoro pubblicato su Plos One da esperti delle Penn Medicine e Stony Brook University. Gli esperti hanno preso in esame quasi 1000 individui e analizzato (con il loro consenso) il linguaggio di tutti i loro post su Facebook. Hanno cercato ...

Attivista vietnamita arrestato a causa di un Post su Facebook : L’Attivista dissidente Nguyen Ngoc Anh è stato condannato a sei anni di prigione per i suoi post online, mentre l’UE chiede il suo rilascio. Un Attivista ambientalista in Vietnam è stato condannato a sei anni di reclusione per messaggi “anti-statali” su Facebook, costringendo l’Unione Europea a definire “uno sviluppo preoccupante” la repressione del dissenso online. Un tribunale provinciale meridionale ...

Come deve comportarsi Facebook quando un Post diffamatorio fa il giro del mondo? : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images Se un commento su Facebook viola le norme del social network in materia di diffamazione, la piattaforma potrà essere costretta a individuare ed eliminare tutti i commenti simili provenienti dallo stesso utente. È quanto stabilito dall’avvocato della Corte europea Maciej Szpunar, che ha argomentato la tesi nell’ambito del caso che ha visto coinvolta la deputata del partito dei Verdi al parlamento austriaco, Eva ...

Bullismo - aggredita per Post su Facebook : 19.07 Schiaffi e pugni a una coetanea 13enne per un post non gradito su Facebook. I carabinieri indagano su un presunto caso di Bullismo a Giugliano in Campania. La vittima sarebbe una 13enne brasiliana. C'è anche un video che ritrae il momento dell'aggressione, in cui si vede la vittima strattonata e trascinata dalle ragazzine. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri.

Bullismo - 13enne brasiliana picchiata per Post Facebook/ Giugliano - spunta video choc : Bullismo a Giugliano, vittima una 13enne brasiliana: è stata presa a schiaffi e pugni da un gruppo di coetanee, ecco il video dell'aggressione.

Bullismo - 13enne aggredita da alcune coetanee dopo un Post su Facebook. Per lei 5 giorni di prognosi : L’hanno accerchiata e l’hanno colpita con schiaffi e pugni nel pomeriggio per avere scritto un post su facebook, mentre altre persone rimanevano a guardare senza fare niente. Vittima dell’aggressione è una 13enne brasiliana, in Italia da dieci anni insieme alla madre, che è stata picchiata da alcune sue coetanee, tutte italiane. È successo nel pomeriggio del 22 maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Sulla vicenda indagano ...

Andiamo a 220! Postano il Video su facebook e poi si schiantano : Escono dall'auto dopo l'incidente ma vengono travolti in mezzo all'Autosole... sopravvivono allo schianto, escono sulla carreggiata e vengono falciati da una macchina. «Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto Andiamo, fagli vedere». È la diretta social di Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, parrucchiere 36enne di Padova, entrambi residenti a Reggio. --Il campano è alla guida della Bmw 320 ...

Noemi - Post choc su Facebook : «Chi ha sparato non lo ha fatto apPosta - poteva succedere a qualsiasi napoletano» : La città di Napoli si è stretta attorno alla piccola Noemi, la bambina rimasta ferita durante una sparatoria, ma su Facebook qualcuno non perde l'occasione per lanciare provocazioni...

Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che Postavano troppe fake news politiche : Facebook ha chiuso 23 pagine in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione del social network è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale sui migranti e sui vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale le pagine in questione avevano circa 2,5 milioni di follower. L'azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non ...

Annuncia il suicidio su Facebook! Salvata dai poliziotti pochi minuti dopo quel Post : La Polizia di Stato ha salvato la vita di una donna di 54 anni che nel pomeriggio di lunedì 6 maggio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, aveva manifestato chiari intenti suicidi su una pagina Facebook. Gli immediati accertamenti per rintracciare la donna, svolti dai poliziotti della Sezione Anticrimine e dell'Ufficio Volanti, hanno dato esito positivo dopo solo pochi minuti dalla pubblicazione del post. Predisposte tutte le misure di ...

Il Post Facebook dell'8xmille alla Chiesa cattolica con due donne fa discutere - ma è un fraintendimento - : ... come «bella questa apertura verso le coppie omosessuali con figli!» oppure «un bambino che prende il latte dal seno della madre è una delle cose più belle del mondo». Commenti che non fanno ...

La “summer school” olistica di Armando Siri per imparare a Postare su Facebook : Roma. Nell’attesa del giudizio, non universale ma quantomeno politico, Armando Siri può dedicarsi all’insegnamento. E di cosa? Di comunicazione, beninteso. Il sottosegretario alle Infrastrutture, quello che Beppe Conte vorrebbe “far scollare” dalla sedia, è responsabile della “Scuola di Formazione P

Una modesta proPosta per rendere Facebook più etico : le dimissioni di Zuckerberg : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Che Facebook abbia bisogno di diventare qualcosa di diverso è evidente. Il social network fondato da Mark Zuckerberg da quasi due anni passa da una crisi di credibilità all’altra: dallo scandalo di Cambridge Analytica al furto di milioni di password lasciate in chiaro su server non ben protetti (adesso anche di Instagram). E poi le lotte interne, le manipolazioni da parte di potenze ...

'Perché Facebook non ha potuto rimuovere il Post di Morisi con Salvini e il mitra' : La politica è sempre un linguaggio performativo. Berlusconi è stato più facile da contrastare. Con Salvini è più difficile invece, e quindi bisogna cercare di essere paradossali da una parte e ...