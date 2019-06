Meteo | inizio di settimana caldo ma senza eccessi Aumentano i temporali di calore!

Meteo - è in arrivo l’estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Allerta Meteo - inizio Giugno di maltempo al Centro/Sud : violenti temporali nel weekend - nubifragi e grandinate : Inizia oggi, Sabato 1° Giugno, l’Estate Meteorologica 2019. Ma il tempo è estivo soltanto al Nord Italia, dov’è tornato a splendere il sole con temperature in forte aumento: domani, Domenica 2 Giugno, avremo picchi diffusamente superiori ai +30°C in pianura Padana, come possiamo osservare dalle precise mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Situazione Meteo ...

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Meteo - Previsioni terribili per fine Maggio e inizio Giugno : maltempo e freddo anomalo senza sosta [MAPPE] : Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine sono davvero sfavorevoli non solo per gli ultimi giorni di questo pazzo Maggio falcidiato da maltempo e freddo anomalo, ma persino per la prima decade di Giugno: l’estate Meteorologica 2019, che inizierà Sabato, sarà caratterizzata da una lunga fase perturbata in avvio, sulla falsariga di quest’incredibile primavera ultra-piovosa e particolarmente fredda. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i ...

Meteo : profonda bassa pressione nel Mediterraneo - inizio di settimana carico di pioggia : Situazione pressocchè invariata rispetto alla settimana appena conclusasi : il mar Tirreno sta ospitando una vasta bassa pressione che sta assumendo a tutti gli effetti le tipiche caratteristiche di...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : ancora freddo e maltempo nelle prossime settimane - illusione d’Estate a inizio Giugno : Stiamo ormai per entrare nell’ultima settimana di un maggio che si è rivelato anomalo dal punto di vista Meteorologico sull’Italia. Diverse irruzioni artiche hanno, infatti, prodotto forte maltempo in diverse occasioni e temperature più fredde della media del periodo. Ieri, giovedì 23 maggio, Campobasso è stata imbiancata da una violenta grandinata e condizioni simili si sono verificate anche in Basilicata, Campania e Umbria. Nell’ultima settima ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo sull’Italia nel weekend - persisterà al Sud a inizio settimana : I prossimi giorni saranno caratterizzati da violenti temporali pomeridiani sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, che ci porteranno ad un weekend di maltempo su tutta la penisola. Lunedì 27 maggio, le condizioni dovrebbero migliorare al Nord, mentre persisterà l’instabilità sulle regioni meridionali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, venerdì 24 maggio, e per i quattro ...

Meteo : inizio di settimana tra nubi e acquazzoni da nord a sud - le previsioni : Ennesimo inizio di settimana dal sapore autunnale in questo insolito mese di maggio : dalle immagini satellitari si evince la presenza di tantissime nubi all'interno del Mediterraneo originate dal...

Maltempo : in Italia già 175 eventi Meteo estremi dall’inizio della primavera : “dall’inizio della primavera sono già 175 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, bufere, tornado, pioggia violenta, vento e valanghe, il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD dalla quale si evidenzia che lungo la Penisola l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma ...

Meteo : depressione bloccata sull'Italia - inizio di settimana autunnale : La perturbazione giunta sabato sera sull'Italia non accenna minimamente ad esaurirsi o ad allontanarsi a causa della particolare configurazione barica venuta a svilupparsi nelle ultime ore nello...

Giro d’Italia - le previsioni Meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Meteo : inizio di settimana invernale - la perturbazione si muove verso il Sud : La depressione artica che ieri ha portato tanto freddo, piogge e anche neve al nord, fino a quote bassissime come probabilmente mai avvenuto nell'ultimo secolo, si sta ora gradualmente spostando...