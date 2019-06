Collina | “Il futuro o il presente è il Var”

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nel corso di Radio Anch’io Sport, su Radio Rai Uno, è intervenuto il presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi. “Stiamo cercando di dare continuità a un trend. Abbiamo fatto un buon Mondiale in Russia e stiamo cercando di continuare in tutte le competizioni della FIFA. Il Mondiale U20 è andato bene, con delle conferme di arbitri che conoscevamo bene ma anche con piacevoli sorprese che entreranno nella rosa dei nomi per il Mondiale nel Qatar 2022. Anche la squadra femminile non è solo buona ma anche ampia numericamente parlando. Stiamo cercando di lavorare al meglio per portare avanti questo trend positivo”. Sulle aree ancora sprovviste del Varha detto che la Fifa riceve molte manifestazioni di interesse ma che pretende anche molta qualità: “Un organizzatore di un torneo deve rispondere con un certo standard di qualità di arbitri ...

