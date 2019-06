Andrea Camilleri | età | altezza | peso | moglie e figli

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019)è uno dei più importanti e prolifici scrittori italiani, ideatore di uno personaggi più amati del mondo della letteratura, il Commissario Montalbano, poi diventata fiction Rai di grande successo con protagonista Luca Zingaretti. Fin da ragazzosi interessa alla letteratura, all’arte e al teatro. Ha frequentato il collegio vescovile, dove è rimasto per circa quattro anni per po farsi espellere. Pare che il giovanesia stato cacciato per aver lanciato delle uova contro un crocifisso. Concluso il percorso di studi,non ha dovuto dare l’esame per conseguire la maturità per via dei bombardamenti e lo sbarco delle Forze Alleate in Sicilia, che portarono le scuole a chiudere e validare il secondo trimestre a tutti.frequenta l’Accademia d’arte drammatica e a ...

