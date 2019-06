Truffa a George Clooney | coppia arrestata in Thailandia

Truffarono anche George Clooney - arrestati in Thailandia due latitanti italiani : Due cittadini italiani sono stati arrestati in Thailandia: i due sono accusati di aver messo a segno una serie di truffe, di cui molte anche in Italia. Tra i truffati della coppia c'è anche la star di Hollywood George Clooney: i due avevano creato una linea di abbigliamento a nome dell’attore, che ovviamente non ne era a conoscenza.Continua a leggere