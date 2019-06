Sisma magnitudo 7 4 nel Pacifico

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Un terremoto di7.4 ha colpito alle 0.54 ora italiana le isole Kermadec, arcipelago che fa capo alla Nuova Zelanda situato tra l'isola maggiore e l'arcipelago di Tonga. Lo riferisce l'Usgs. La protezione civile neozelandese non ha escluso un allarme tsunami, che non dovrebbe tuttavia raggiungere dimensioni tali da minacciare la popolazione. Poco prima, alle 23.56, un terremoto di6.1 ha colpito l'isola di Tonga, a 97 chilometri a nordest di Ohonua. L'epicentro a 10 chilometri di profondita'. Non ci sono notizie di vittime o danni.

