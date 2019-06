allmusicnews

(Di domenica 16 giugno 2019)ildiè il titolo deldi(Gabriele Magi) classe 1994, giovanissimo Trapper che ha catturato l’attenzione dell’utenza Trap con i suoi singoli d’esordio,tra tutti Magma Vulcano, che ha totalizzato milioni di view e streaming.è un titolo che contiene l’evocazione di luoghi come il Rione Monti e Corso Trieste a Roma, scenari di tante esperienze vissute in comune con l’amico Traffik (Gianmarco Fagà), un vissuto spesso al limite, fatto di eccessi e talvolta di sbagli che, sia Gabriele che Gianmarco stanno pagando… Da questo vissuto scaturiscono molte delle tematiche racchiuse in questoche rappresenta tutto il BENE e il MALE che contraddistinguono la vita di. In molte tracce dic’è la presa di coscienza di alcuni errori commessi e di ...

newscomunicati : #annunci #news - fainfocultura : R1Q17 il primo album di GALLAGHER R1Q17 è il titolo del primo album di GALLAGHER (Gabriele Magi) classe 1994, giova… - Sfwebzine : 'R1Q17', il primo album di GALLAGHER -