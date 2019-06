La guerra con la Cina non conviene A rischio 2 | 23 mln di posti di lavoro

Golfo - il Principe contro gli Ayatollah : così Mbs si prepara alla guerra : Il Principe contro gli Ayatollah. Oltre il Golfo, oltre lo Yemen. Ormai è scontro totale tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Quando un Presidente è in difficoltà, in crollo di popolarità, prova a risalire la china trasformandosi in commander-in-chief, e “usare” la guerra per essere rieletto: la verità storica che vale per diversi inquilini della Casa Bianca, può valere oggi per ...

Luigi Bisignani - la congiura di Paolo Gentiloni contro Nicola Zingaretti : guerra nel Pd : Su cosa stia accadendo nel Pd, fa il punto Luigi Bisignani nel suo consueto intervento su idella domenica. L'uomo che sussurrava ai potenti, commentando la vicenda Csm-Luca Lotti, premette che "il segretario Nicola Zingaretti per scoprire gli intrighi del Pd dovrebbe chiedere al fratello Luca di ris

Libia - Sarraj convoca una conferenza nazionale per uscire dalle sabbie mobili della guerra : «Una grande conferenza nazionale aperta a tutti coloro che si riconoscono in maniera inequivocabile nello stato di diritto». È questo l’annuncio che il presidente libico Fayez al-Sarraj, è atteso fare tra poche ore nel corso di una conferenza stampa internazionale che si terrà a Tripoli. E’ quanto riferiscono fonti informate a La Stampa, secondo cu...

GHIANDOLA PINEALE : guerra SEGRETA CHE OSCURA LA CONSAPEVOLEZZA UMANA? : GHIANDOLA PINEALE e i suoi segreti La GHIANDOLA PINEALE (detta anche corpo PINEALE, epifisi cerebri, epifisi o “terzo occhio”) è una piccola GHIANDOLA endocrina nel cervello dei vertebrati. Essa produce la melatonina, derivato della serotonina, un ormone che influenza la modulazione di veglia/sonno e le funzioni dei modelli stagionali. La sua forma assomiglia ad una […] L'articolo GHIANDOLA PINEALE: GUERRA SEGRETA CHE OSCURA LA ...

TERZA guerra MONDIALE/ Attacco a petroliere - l'Arabia vuole lo scontro tra Usa e Iran : Glu Usa e i sauditi accusano l'Iran per gli attacchi alle petroliere, ma molti paesi potrebbero essere gli autori, ecco cosa ci ha detto

La battaglia di Hacksaw Ridge - stasera su Canale 5 il film sulla seconda guerra mondiale : stasera su Canale 5 andrà in onda alle 21,25 'La battaglia di Hacksaw Ridge', un film biografico del 2016 ambientato nella seconda guerra mondiale e incentrato sulla figura di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell'esercito degli Stati Uniti ad essere insignito della medaglia d'onore per tutte le vite che salvò senza usare armi. La pellicola è diretta da Mel Gibson ed è stata fortemente voluta dal regista che voleva portare sul ...

La guerra civile in Siria raccontata nella serie tv Fertile Crescent con James Purefoy : Non sarà un'impresa semplice, ma Fertile Crescent proverà a raccontare l'orrore della guerra civile in Siria in una serie tv con James Purefoy. Il titolo è ancora provvisorio, ma l'ordine da parte di Hulu è ufficiale: si tratta di una serie drammatica di 8 episodi coprodotta da Masha Productions, Spiro Films, Haut et Court TV, Arte France e Fremantle. Questa produzione internazionale ha lo scopo di raccontare - si spera il più ...

La guerra è Finita casting a Sabbioneta - si torna nel 1945 con Michele Soavi : La Guerra è Finita casting a Sabbioneta in provincia di Mantova. Michele Soavi torna in tv Si terranno, domani 15 giugno 2019, i casting de”La Guerra è Finita”. La fiction diretta da Michele Soavi sarà ambientata nel 1945 e tratterà i temi e le vicende dopo la fine della Seconda Guerra ...

Tassa sulle cassette di sicurezza - cosa c'è dietro : pace fiscale sul contante - guerra tra Lega e M5s : Non chiamatela "Tassa sulle cassette di sicurezza". Matteo Salvini chiarisce le indiscrezioni di stampa e definisce "prive di qualsiasi fondamento" le ipotesi di "una patrimoniale, di tasse sui risparmi, sui conti correnti degli italiani o su cassette di sicurezza". Leggi anche: La novità anti-evasi

Luigi Di Maio dichiara guerra a negozi cinesi e pakistani : “Aumenterò controlli su queste attività” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dichiara guerra alle attività commerciali gestite da "cinesi e pakistani", parlando degli irregolari in Italia che "lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco, non emettono scontrini e vendono prodotti non registrati, nocivi per la salute, facendo concorrenza sleale".Continua a leggere

In Italia è guerra tra insetti : schierare le vespe samurai contro le cimici asiatiche : L'invasione delle cimici asiatiche nel nord del nostro Paese sta diventando sempre più preoccupante e per questo l'Italia si prepara a dare il via ad una guerra contro questi insetti schierandone altri. Nello specifico, i soldati che combatteranno contro le cimici asiatiche sono le vespe samurai che arrivano dalla Cina. La vespa samurai è un’appassionata di uova di cimice e per questo è considerata un’antagonista naturale di questo insetto. ...

Manca il nemico in Catch 22 - la serie che vietnamizza la Seconda guerra mondiale : Roma. A pochi giorni dalle celebrazioni del D-day, lo sbarco degli alleati in Normandia che diede inizio alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo, è istruttivo guardare la miniserie di George Clooney in onda su Sky Atlantic, Catch 22. La storia, divisa in sei puntate, è tratta dall’omonimo roma

Crocifisso coperto con lo scotch - alle elezioni è (ancora) guerra di simboli : A Signa, provincia di Firenze, un Crocifisso posto nell'aula in cui era allestito un seggio per il turno di ballottaggio per...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...