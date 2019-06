Fedez a processo per diffamazione nei confronti dell' autrice del libro su Salvini

“A Processo”. Guai giudiziari per Fedez - ecco di cosa è accusato : Brutte notizie per Fedez, il cantante sarà processato per diffamazione. Colpa di alcune frasi che il marito di Chiara Ferragni scrisse sui social contro la giornalista di Libero Chiara Giannini, che nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche per aver firmato il libro sul Ministro degli Interni Matteo Salvini, edito da AltaForte, casa vicina a CasaPound, che qualche settimana fa creò non poco scompiglio durante il Salone del libro ...

Fedez a processo - "diffamò l'autrice del libro di Salvini" : Il rapper dovrà presentarsi in Tribunale a dicembre. Avrebbe diffamato sui social la giornalista Chiara Giannini

Fedez a processo per aver diffamato sui social l'autrice del libro su Salvini : Fedez finisce a processo a Livorno. Secondo il procuratore Giuseppe Rizzo, che ne ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, il rapper avrebbe diffamato via social la giornalista Chiara Giannini, nota, tra l’altro, come autrice del libro intervista a Matteo Salvini edito da AltaForte, casa editrice vicina a CasaPound, finito recentemente al centro delle polemiche.La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre 2019 e al ...

Fedez a processo per diffamazione social : «Definì "giornalaia" la giornalista Chiara Giannini» : Fedez finisce a processo a Livorno. Secondo il procuratore Giuseppe Rizzo, che ne ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, il rapper avrebbe diffamato via social la giornalista Chiara...