Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus | “Non è un traditore ma ha ferito questo

Crc – Chiariello : “Difficile parlare di calcio in questi momenti - sulle parole di Ancelotti c’è un dubbio…” : In diretta a ‘Un calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “E’ diventato difficile poter parlare di calcio di questi tempi, perché in questo momento la cosiddetta attenzione pre nazionali è in secondo piano. Quel che conta sono le competizioni europee. C’è un Under 20 che oggi potrebbe arrivare in semifinale. L’Under 21 che si appresta a fare una competizione da protagonista ...

Chiariello - sulla trattativa James Rodriguez : “Scommessa pericolosa - quando ti ricapita più. Ho ricevuto…” : Il parere di Umberto Chiariello sulla trattativa con James Rodriguez In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: “Stamattina ho ricevuto un paio di messaggi importanti. Un tifoso è stato molto carino, una lettera aperta per Sarri, ma ce n’è un altro in cui parla un tifoso scettico che dice: “De Laurentiis sono 3 anni che vuole Chiesa, arriva la Juventus 3 ore e lo ...