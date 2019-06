LIVE Acqua&Sapone – Pesaro | gara-5 finale play-off calcio a 5 in DIRETTA | 2 a 1 per

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:12 Anche Cuzzolino ci prova di punta, tiro che finisce di poco alla destra del palo della porta avversaria. 7:00 Aggressiva ora l’Acqua&Sapone, ancora De Oira pericoloso due volte ma Miarelli è attento. Sembra però cambiata l’inerzia ora. 7:58 De Oira ha una buona chance da fuori ma calcia alto. 8:41 Salas vicino al 3 a 1 ma Mammarella dice di no, deve stare attenta ora l’Acqua&Sapone. 9:03 BORRUTO! 2 a 1! Sassata pazzesca dal limite, impossibile parare per Mammarella e l’Italservice è avanti! 9.46 Cuzzolino si ritrova solo davanti a Miarelli ma c’è l’ennesima paratona del portiere romano. 10:12 Rovesciata spettacolare di Lukaian deviata da Taborda in angolo. 11:29 Meravigliosa palla di Cuzzolino per Lima ma Miarelli è attento e sventa la minaccia. 11:50 Dalla destra il tiro ...

