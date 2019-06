FCA e Renault potrebbero riprendere le trattative per la fusione

FCA e Renault ci riprovano. Via a nuovi colloqui : Dalla confermata fiducia dell’azionista Stato al presidente Senard le basi per riaprire il dialogo. Lo schema dell’accordo sarebbe lo stesso di quello congelato una settimana fa ma «ci sarebbe qualche modifica rispetto all’impianto iniziale»...

FCA-Renault - Le Maire si difende dalle accuse di Senard : nessun veto sulla fusione : Bruno Le Maire si difende dagli attacchi ricevuti ieri dal presidente della Renault, Jean-Dominique Senard. Il ministro dell'Economia francese, nel corso dell'ennesima intervista concessa negli ultimi giorni a un organo di stampa, ha in particolare escluso che la Francia abbia posto un veto sul matrimonio con la Fiat Chrysler Automobiles.Le accuse di Senard. Ieri Senard ha colto l'occasione dell'assemblea degli azionisti per togliersi qualche ...

FCA-Renault - il matrimonio salta ma i francesi guadagnano 2 miliardi : La tentata fusione con Fca ha evidenziato la sottovalutazione del gruppo Renault. Per lo Stato francese e Nissan, soci al 15%, un maggior valore di mezzo miliardo...

FCA-Renault - il matrimonio salta ma i francesi guadagnano 2 miliardi : La tentata fusione con Fca ha evidenziato la sottovalutazione del gruppo Renault. Per lo Stato francese e Nissan, soci al 15%, un maggior valore di mezzo miliardo...

Il ministro dell'Economia francese riapre al matrimonio tra FCA e Renault : I colloqui tra Renault e Fca “possono essere ripresi dopo che si è ricreata la fiducia” con Nissan. Così il ministro dell’economia Bruno Le Maire in una intervista a FranceInfo Tv riportata da Bloomberg, nella quale annuncia anche che oggi vedrà il presidente di Renault Jean-Dominique Senard per discutere le strategie della società automobilistica.Poco prima di un incontro con il ...

Renault - il presidente Senard : “Il progetto di fusione con FCA non esiste più” : fusione Renault-FCA? Ormai i francesi sembra ci abbiano messo sopra una grossa pietra tombale: lo fa comprendere Jean-Dominique Senard, il numero uno di Renault, dichiarandosi dispiaciuto per il mancato matrimonio con gli italoamericani, saltato per volontà del Governo d’oltralpe (azionista al 15% della Renault) e per i paletti messi da Nissan. “Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella ...

Senard difende la fusione FCA-Renault : “Progetto eccezionale” : Nonè andato certo per vie traverse. Ieri, Jean-Dominique Senard, presidente di Renault dal gennaio scorso, all’assemblea generale della casa automobilistica ha espresso esplicitamente rammarico e delusione per la mancata fusione con Fiat-Chrysler. Si è detto «dispiaciuto» per l’esito del cda, giovedì scorso, che ha bocciato l’avvio del negoziato in...

FCA-Renault - Senard : la questione è ormai chiusa : Jean-Dominique Senard rompe il silenzio sulla proposta di fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Alla sua prima assemblea come presidente della Régie, il manager francese ha infatti colto l'occasione per esprimere tutto il suo disappunto per il mancato via libera all'operazione di aggregazione e per chiarire quanto la questione si possa considerare chiusa dopo il ritiro del progetto da parte del gruppo italo-americano. Deluso dal ...

Il presidente della Renault Sénard difende la fusione "eccezionale" con FCA : Il presidente di Renault Jean-Dominique Sénard, nel corso dell’Assemblea Generale del gruppo a Parigi, ha pronunciato una lungo discorso in difesa del progetto di fusione con Fiat-Chrysler.“Non so cosa ci riserverà l’avvenire, quello che posso dire è che questo progetto resta nella mia mente come un tema assolutamente notevole ed eccezionale”, ha dichiarato il numero uno di Renault, dicendosi ...

Le Borse credono nella ripresa delle trattative FCA-Renault : Milano. Torna alla ribalta il tema auto, il giorno dopo la notizia del crollo della produzione italiana nel mese di aprile (-17,1 per cento). Mentre l'ipotesi di fusione tra Fca e Renault sembra poter rivivere, alla luce dei contrasti tra la casa automobilistica francese e i suoi partner giapponesi,

FCA-Renault - Per il governo francese "il caso non è chiuso" : Il governo francese continua a lanciare segnali favorevoli alla fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault. "Credo che il caso non sia chiuso", ha affermato il ministro dei Trasporti, Elisabeth Borne, rispondendo, nel corso di un'intervista a BFM TV, alla domanda se i colloqui tra i due gruppi automobilistici fossero da ritenersi ormai chiusi.Il pressing di Le Maire. La dichiarazione di Borne confermano, almeno in parte, ...

Rumors : FCA-Renault ci riprovano Le diplomazie al lavoro. I nodi : Francia e Italia ci riprovano. Le diplomazie di Fiat Chrysler Automobiles e di Renault starebbero lavorando secondo i Rumors per capire se ci sono margini per riaprire le negoziazioni. Ieri i vertici di Nissan hanno posto le loro condizioni affinché l'ipotesi di fusione tra il Lingotto e la Casa della Losanga possa ripartire Segui su affaritaliani.it

Renault-Nissan - sale la tensione : Francia e Giappone mediano - e FCA sta a guardare : Potrebbe non essere ancora del tutto chiusa la vicenda FCA-Renault: secondo quanto riporta Reuters, ci sarebbe un riavvicinamento fra le due aziende, determinate a portare dentro al progetto anche Nissan, vero ago della bilancia. Infatti, il presidente di Fca, John Elkann, e quello di Renault, Jean-Dominique Senard, avrebbero discusso della possibilità di far ripartire il progetto. Tuttavia, come aveva suggerito il ministro dell’Economia ...

FCA-Renault - Allo studio la possibilità di riprendere le trattative per la fusione : Il gruppo FCA e la Renault stanno valutando come riaprire il tavolo dei negoziati sulla proposta di fusione saltata la scorsa settimana e come ottenere il sostegno della Nissan. L'indiscrezione è stata lanciata dalla Reuters, ma sono molte le ricostruzioni della stampa internazionale emerse nelle ultime ore su un quadro dei rapporti in grande evoluzione tra tutte le parti in causa.Le richieste della Nissan. Per capire la situazione bisogna ...