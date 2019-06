ENRICO CONTARIN E AUDREY CHABLOZ STANNO INSIEME Colazione in hotel e partenza per

ENRICO CONTARIN e Audrey Chabloz nuova coppia? : Il Grande Fratello 16 si è chiuso da pochi giorni e alle coppie nate nella casa pare se ne debba aggiungere un'altra: durante la festa del GF, Barbara d'Urso ha assistito al bacio tra Enrico Contarin e Audrey Chabloz, che pare stiano iniziando una relazione. Durante la festa di fine produzione del GF 16 pare sia nata una nuova coppia. Ad annunciarlo è stata la conduttrice del programma durante Pomeriggio5. Barbara d'Urso, ...

Grande Fratello - Audrey Chabloz e ENRICO CONTARIN stanno insieme? (video) : La festa di fine produzione del 'Grande Fratello 16' ha aperto intriganti spiragli amorosi. Nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', in onda, oggi, venerdì 14 giugno 2019, Barbara D'Urso ha svelato una nuova coppia nata fuori dal reality di Canale 5. Si tratta di Enrico Contarin che, dopo un lungo e serrato corteggiamento, ha fatto capitolare la bella Audrey Chabloz. I due se ne sono andati dall'evento, mano nella mano, dopo una serie ...

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - ENRICO CONTARIN secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...

GF16 : il candidato alla vittoria sarebbe ENRICO CONTARIN - Gianmarco Onestini in rimonta : Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è Enrico Contarin: la vittoria del 26enne, infatti, è data a 2,00 dalla Snai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentemente ...

Grande Fratello 16 - le quote sul vincitore : ENRICO CONTARIN è il favorito - seguono Martina Nasoni e Gennaro Lillio : Questa sera, conosceremo il vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.I finalisti e i "quasi" finalisti, al momento in balia del televoto, sono i seguenti: Enrico Contarin, Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro. Per la cronaca, la De André, Enrico ed Erica sono i tre concorrenti che rischiano di essere ...

ENRICO CONTARIN confessa aneddoto divertente sull’incontro coi genitori al Gf 2019 : Grande Fratello 2019, Enrico Contarin e l’incontro coi genitori Enrico Contarin è uno dei possibili vincitori del Grande Fratello 2019 perché la sua aria da ingenuo e le tante risate che ha regalato al pubblico saranno state senz’altro apprezzate nel corso delle puntate del reality show di Canale 5. Il concorrente però non è solo […] L'articolo Enrico Contarin confessa aneddoto divertente sull’incontro coi genitori al Gf ...

GF - ENRICO CONTARIN incontra i genitori : scoppia l'ironia del web per il dialetto veneto : L'ottava puntata del Grande Fratello 16 ha riservato tantissime emozioni e colpi di scena, ai tanti telespettatori sintonizzati su Canale 5. Nel corso della diretta alcuni concorrenti hanno ricevuto delle sorprese dai loro parenti: parliamo di Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro ed Enrico Contarin. In particolare quest'ultimo ha divertito e fatto emozionare proprio tutti. Enrico da sempre ha confessato di non aver un rapporto molto aperto con suo ...