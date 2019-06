Scoperto un Diplomificio! Facevano titoli da studio falsi per diventare insegnanti (Di venerdì 14 giugno 2019) Un autentico "diplomificio" è stato Scoperto dai carabinieri della Compagnia di Cosenza nel corso dell'inchiesta nella quale sono indagati 25 docenti accusati di avere presentato titoli di studio falsi per accedere all'insegnamento. La "sede centrale" del falso era nella casa di un pensionato 69enne di Mangone, in provincia di Cosenza. (Di venerdì 14 giugno 2019) Un autentico "diplomificio" è statodai carabinieri della Compagnia di Cosenza nel corso dell'inchiesta nella quale sono indagati 25 docenti accusati di avere presentatodiper accedere all'insegnamento. La "sede centrale" del falso era nella casa di un pensionato 69enne di Mangone, in provincia di Cosenza.

Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato computer, stampanti e materiale informatico, oltre che copie cartacee di diplomi già falsificati. In particolare, sono state rinvenute trenta stampe di diplomi apparentemente rilasciati dall'"Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali" compilati con nominativi di insegnanti già emersi durante l'operazione oltre a due risme di carta pergamenata per diplomi, in bianco, pronte per la stampa.