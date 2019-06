RADIO RADICALE-RAI | SALTA ACCORDO LEGA-M5S Salvini ' col' Pd | ira Di Maio

RADIO RADICALE e Rai - la maggioranza si spacca : Nuove tensioni all'interno della maggioranza, con Lega e Movimento 5 Stelle che si spaccano su Radio Radicale e Rai.

RADIO RADICALE riaccende scontro M5S-Lega - tensione Rai : Radio Radicale riporta in superficie lo scontro politico tra M5s e Lega portando in Parlamento tutta la tensione tra i due alleati di governo. Gli attriti fra la Lega e il Movimento Cinque Stelle sono esplosi nelle Commissioni Bilancio e Finanza, dove il partito di Matteo Salvini ha votato un emendamento del Pd a favore dell'emittente, malgrado il parere contrario della pentastellata viceministra dell'Economia Laura Castelli. Ma e' stato solo il ...

RADIO RADICALE - Boldrini replica a Di Maio : “Unico posto di lavoro che difende è il suo” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, risponde al ministro del lavoro, Luigi Di Maio, sul salvataggio di Radio Radicale: "La difesa dei posti di lavoro non è una sua priorità. Ormai lo hanno capito tutti: l’unico posto di lavoro che gli interessa difendere è il suo". Di Maio aveva attaccato Boldrini per aver gioito dopo il salvataggio della Radio a cui il M5s si è opposto.Continua a leggere

RADIO RADICALE - il 25% è del gruppo Lillo a cui fanno capo i discount Md. Socio di maggioranza la Lista Marco Pannella : Il governo si è diviso ma alla fine Radio Radicale ha ottenuto per quest’anno un nuovo contributo da 3 milioni di euro. I deputati M5s parlano di “una pioggia di soldi pubblici ingiustificata” a favore dell’emittente che trasmette le sedute del Parlamento e raccoglie nel suo archivio, tra il resto, le registrazioni di udienze di processi, riunioni del Csm e della Corte costituzionale. Nei mesi scorsi Vito Crimi, sottosegretario M5S con ...

RADIO RADICALE - il silenzio può attendere (per ora) : Scongiurato per il momento il rischio di spegnere la voce della storica emittente nata del 1976, un unicum nel panorama...

Il parlamento ha salvato RADIO Radicale : Emma Bonino, storica leader dei Radicali, e Rita Bernardini, tra i fondatori dell’emittente protestano contro la chiusura della Radio (foto: LaPresse/Andrea Panegrossi) I dipendenti di Radio Radicale, oggi, possono tirare un sospiro di sollievo: questa mattina in commissione Bilancio e Finanze della Camera è stato votato a maggioranza un emendamento al decreto crescita che prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per digitalizzare e ...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e RADIO RADICALE : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

RADIO RADICALE : Lega vota con opposizioni - M5S insorge : Nuovo terreno di scontro nella maggioranza di governo: è stato approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, riunite congiuntamente, l’emendamento del Partito Democratico che versa nelle casse di Radio Radicale 3 milioni di euro. In sostanza, con questo provvedimento la Radio viene salvata dalla chiusura. Il testo presentato dal PD era stato riformulato dalla Lega, ma aveva trovato il parere negativo del viceministro ...

Su RADIO RADICALE violato il contratto di governo : “Luigi abbiamo un problema”. La notizia corre di telefono in telefono, fino a raggiungere in brevissimo tempo quello del leader. Il governo è andato sotto in commissione Bilancio e Finanze alla Camera. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale con il voto decisivo della Lega, che si è schierata con le opposizioni.Il capo politico freme di ...

RADIO RADICALE - Turco non gioisce : “Chiediamo la gara” : Maurizio Turco è il presidente della Lista Pannella che è a sua volta l’editore di Radio Radicale. Oggi in Commissione Bilancio della Camera Lega e Pd hanno approvato un finanziamento di tre milioni per la Radio. Soldi che però, spiega Turco, riguardano la digitalizzazione degli archivi, non la pros

RADIO RADICALE - l'ira di Di Maio contro la Lega : "Dovrà risponderne davanti ai cittadini" : "Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo": Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Si è spaccata aggiunge Di Maio - su una proposta presentata dai renziani del Pd che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radicale. La Lega ha votato a favore (insieme a Forza Italia), con mia grande ...

Lega e M5s litigano su Foa e RADIO Radicale : Lega e M5s litigano, si dividono, non riescono a votare insieme in Parlamento. E il Pd esulta anche se, a ben vedere, le “vittorie” celebrate sono più il frutto dei demeriti altrui che dei meriti propri. Succede infatti che, nell'arco di poche ore, nel passaggio tra la commissione di Vigilanza e le

RADIO RADICALE : ira Di Maio contro la Lega - "Dovrà risponderne davanti ai cittadini" : "Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo": Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Si è spaccata aggiunge Di Maio - su una proposta presentata dai renziani del Pd che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio radicale. La Lega ha votato a favore (insieme a Forza Italia), con mia grande ...

Lega vota col PD per salvare RADIO RADICALE - M5S : 'Pioggia di soldi ingiustificata' : Alla fine la questione del salvataggio di Radio Radicale sembra essersi conclusa nel modo più inatteso. Dopo lunghe settimane di discussioni, la Lega ha deciso di votare con le opposizioni l'emendamento del Pd. In questo modo, la Radio prenderà nel 2019 altri 3 milioni di euro, oltre ai 9 già previsti. L'unico partito a votare contro è stato il Movimento 5 Stelle, che si è detto scandalizzato per la "pioggia di denaro immotivata". Nel frattempo ...