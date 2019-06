Motori – Aston Martin entra nel WEC con la nuova Valkyrie Hypercar

Motori – Aston Martin DBX : il SUV sportivo è già in produzione [FOTO e VIDEO] : Aston Martin DBX: ancora non è stato presentato ufficialmente ma già l’azienda avvia la produzione del suo primo SUV sportivo Aston Martin inizia nel nuovo stabilimento di San Athan nel Galles la produzione del SUV sportivo DBX. Da quanto si apprende dai rumors la Aston Martin ha intenzione di presentare ed immettere sul mercato, entro la fine del 2019, due nuove autovetture. Entrambe saranno costruite nei nuovi stabilimenti in ...

Motori – Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation : solo per pochi facoltosissimi eletti [FOTO e VIDEO] : L’Aston Martin crea 19 splendidi esemplari della sua DB4 GT Zagato, questa serie limitata accontenterà pochi facoltosissimi collezionisti L’Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, sarà presentata ufficialmente questo fine settimana, in occasione della 24 Ore di Le Mans. La copia esatta della DB4 GT Zagato verrà realizzata in soli 19 esemplari, per soddisfare quei facoltosissimi collezionisti che non riuscendo a trovarne una ...