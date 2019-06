Maturità | uno studente su due non sa che cosa sceglierà dopo

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Francesca Angeli Per i ragazzi nati nel 2000 il futuro è solo un'incognita. Scatta l'incubo tema: D'Annunzio è l'autore più temuto I ragazzi del 2000 e l'incognita su un futuro tutto da inventare. Sono maturi a sufficienza per affrontare l'esame ma non abbastanza per decidere chefare da grandi. La generazione che per la prima volta nella storia dell'umanità ha la data di nascita che inizia con un 2 si prepara ad affrontare la. Il temuto rito di passaggio che segna simbolicamente l'ingresso nell'età adulta perché appunto corrisponde al cruciale momento delle scelte alle quali però pare che gli studenti italiani non siano ancora preparati. Un maturando su due non ha idea di chefare una volta incassata l'agognata promozione finale. Il 47 per cento dei ragazziil diploma ha di fronte una nebulosa, non sa neppure se continuare gli studi o cercare subito ...

NicolaPorro : #Gaypride e #migranti: due tweet (uno di un giornalista del Tg2, l’altro di un presidente di commissione d’esame di… - http_shinexxx : RT @Ceneredivita: raga ma che ve frega se uno mette foto dei libri con frasi della maturità, se tante ragazze mettono foto in costume stand… - I_everywhere_1d : RT @Ceneredivita: raga ma che ve frega se uno mette foto dei libri con frasi della maturità, se tante ragazze mettono foto in costume stand… -