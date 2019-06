La rivincita del soffritto | eliminarlo dalla dieta è sbagliato e poco salutare

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quante volte abbiamo sentite dire, o abbiamo detto, che laMediterranea è la migliore al mondo? O comunque una della migliori. Ebbene i suoi segreti e i suoi punti forti sono tanti, ma uno è piacevole quanto inaspettato: ilfatto con olio extravergine di oliva. Dunque via libera a verdure, legumi, pesce, ma senza disdegnare il saporitissimo, utile come base per numerosi piatti. A questa conclusione è giunto uno studio spagnolo in cui si dimostra che ilcon l’extravergine di oliva oltre ad esaltare i sapori aiuta anche a sprigionare le sostanze bioattive di ingredienti come pomodoro, aglio, cipolla, carote, migliorando la capacità del nostro corpo di assimilare antiossidanti e vitamine contenute in questi ingredienti. Pubblicato sulla rivista Molecules, dagli scienziati della facoltà di Farmacia dell’Università di Barcellona, lo studio ...

FannyQueeen : RT @comradfeminist: Secondo me usate la retorica del 'le ragazze magre non sono discriminate come quelle grasse' come una specie di rivinci… - ryokagirl : RT @comradfeminist: Secondo me usate la retorica del 'le ragazze magre non sono discriminate come quelle grasse' come una specie di rivinci… - _eliaine : RT @comradfeminist: Secondo me usate la retorica del 'le ragazze magre non sono discriminate come quelle grasse' come una specie di rivinci… -