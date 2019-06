Follia in stazione | nigeriano tenta di aggredire capotreno e ferisce poliziotti | sarà

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Gabriele Laganà Il, in Italia con un permesso di soggiorno in attesa di rinnovo, viaggiava senza biglietto sull’Eurocity 81. Il giovane, fermato nelladi Verona Porta Nuova, è andato in escandescenza ed ha primato diile, poi, ha spezzato il dito il dito ad un poliziotto e morso un suo collegadiilche lo aveva sorpreso sul convoglio senza biglietto e, poi, si scaglia con violenza contro gli agenti della polizia ferroviaria intervenuti per riportare l’ordine. Il protagonista dell’atto di violenza è O. S., undi 26 anni residente a Brunico e titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico scaduto nel novembre 2018 e in attesa di rinnovo. La sua condotta gli costerà caro. Lo straniero, infatti, è stato arrestato ed oraespulso dal territorio nazionale. ...

