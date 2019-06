Corpi carbonizzati, identificato l'uomo

E' statol'trovato carbonizzato in un'auto a Torvaianica, vicino Roma. Si tratta di un amico di famiglia della 46enne figlia della proprietaria della macchina e di cui da stamattina non si avevano notizie. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, la donna ha accompagnato la figlia a scuola assieme al compagno e si sono poi separati. In queste ore i carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno ascoltando il compagno della donna, la madre e alcuni amici.(Di venerdì 14 giugno 2019)