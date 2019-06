“Come deve essere un uomo a letto” Raffaella Fico | la confessione scabrosa

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo settimane di indiscrezioni e gossip finalmente arriva la conferma:e Alessandro Moggi non stanno più insieme. La soubrette e il procuratore sportivo, figlio del più famoso Luciano, si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Le pubblicazioni di nozze erano apparse lo scorso dicembre ma poi la coppia è scoppiata. A prendere la decisione definitiva è stata, che ha confermato la notizia a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Partiamo dalla sua situazione sentimentale: al momento è single o fidanzata? “Sono single, e ora sto molto bene così”. Quanti fidanzati ha avuto nella sua vita? “Solo quattro. Cristiano Ronaldo, Balotelli, Gianluca Tozzi ed Alessandro Moggi”.Con quest’ultimo aveva addirittura fatto le pubblicazioni per il matrimonio, lo ...

