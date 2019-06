Tumori | focus a Roma di oncologia al femminile | “Quando una donna si ammala | si ammala la

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Alle spalle della lotta ai, nascono situazioni molto spesso delicate e difficili per le persone che assistono i loro cari, dove vi è ancora molto da fare in concreto per semplificare la vita di chi è alle prese con questa battaglia. “Quando unasi, sila famiglia. Troppo spesso inizia un’odissea, in segreto, in cerca del centro migliore o di una second opinion, i familiari si informano di nascosto o col passaparola. E questo non è giusto“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Marina Chiara Garassino, responsabile della Struttura semplice dimedica toraco polmonare presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale deidi Milano e presidente di Women for Oncology (WFO), che lancia un appello alle istituzioni per “la presa in carico delle famiglie“, in vista dell’incontro “Donne che curano…la ...

luisadestefano4 : RT @RocheItalia: Scottature ed eritemi solari: come fare per evitarli? Consiglio #3 –> Usa un berretto e copriti anche braccia, spalle e s… - saravinciguerr1 : RT @RocheItalia: Scottature ed eritemi solari: come fare per evitarli? Consiglio #3 –> Usa un berretto e copriti anche braccia, spalle e s… - RocheItalia : Scottature ed eritemi solari: come fare per evitarli? Consiglio #3 –> Usa un berretto e copriti anche braccia, spa… -