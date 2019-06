Senza il nucleare l' accordo di Parigi fallirà | ma è troppo tardi

ilfoglio

(Di giovedì 13 giugno 2019) In improvvida coincidenza con la serie Chernobyl, che ripercorre la tragedia del 1986, riscuotendo i più alti indici di ascolto di sempre, l’Agenzia diha riaperto il dossiercon la domanda:“Can we achieve an clean energy transition without nuclear power?”. Del tutto pleonastica esse

ilfoglio_it : Dopo aver alimentato il pensiero dominante che vede le nuove rinnovabili unico strumento contro i cambiamenti clima… - giovanniproto67 : RT @chiccotesta: In sintesi . Il nucleare può non piacervi ma scordatevi di ridurre CO2 senza il suo contributo .fossili continuano ad aume… - PaoloTardonato : su una cosa avevano,ribadisco, avevano, ragione i 5S: puntare sull'economia green con investimenti ke danno'lavoro… -