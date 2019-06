Pamela Prati dà forfait alla D' Urso all' ultimo | voleva un cachet altissimo

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ieri sera è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Live, non è la D'. Come di consueto, ormai, la padrona di casa ha voluto dare spazio al famoso capitolo inerentee tutta la truffa organizzata ad hoc in merito alle finte nozze con Mark Caltagirone. In tale occasione, secondo le anticipazioni, si sarebbe dovuta tenere un'intervista speciale in cui si sarebbero direttamente confrontate la showgirl e la sua ex socia Eliana Michelazzo. Il pubblico attendeva con ansia questo momento, specie in virtù del fatto che le due donne si fossero accusate vicendevolmente. Ad ogni modo, tutto questo non è mai accaduto. La conduttrice ha chiamato la showgirl, ma la passerella è rimasta vuota. Dopo poco tempo, Barbara D'ha spiegato tutto:sarebbe venuta solo in cambio di unda migliaia di euro.non si presenta da Barbara D'all'...

ricpuglisi : La D'Urso doveva pagare Pamela Prati in #minibot ennamo le bbasi #noneladurso - MediasetPlay : Pamela Prati non è presente a #noneladurso nonostante gli accordi presi con la produzione: ecco cosa sta succedendo… - bknsty : 30° a sud del circolo polare artico e temperature mai viste in Finlandia. Ma non vi preoccupate, i tizi che scrivon… -