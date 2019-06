Lino Banfi a Caduta Libera ' Volevo conoscere Nicolò Scalfi | mio nipote acquisito'

Caduta Libera - Lino Banfi ospite a sorpresa : "Nicolò Scalfi? Un altro nipotino acquisito" (video) : Lino Banfi, oggi, lunedì 13 giugno 2019, ha preso parte all'ultima puntata di Caduta Libera. L'attore ha stretto la mano al super campione (ancora in carica), Nicolò Scalfi. Ecco lo scambio di battute tra il padrone di casa ed il suo gradito ospite:prosegui la letturaCaduta Libera, Lino Banfi ospite a sorpresa: "Nicolò Scalfi? Un altro nipotino acquisito" (video) pubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 19:41.

La grande sofferenza di Lino Banfi per la moglie malata di Alzheimer : Intervistato da Panorama, Lino Banfi parla della grande sofferenza per la moglie malata di Alzheimer: "Se un giorno non mi riconoscerà più, ci presenteremo di nuovo e la corteggerò", Dalle pagine del settimanale, l'attore pugliese si mette a nudo e confessa tutta l'amarezza causata dalla malattia che ha colpito la moglie: "Io cerco di nasconderlo. E chiedo a voi giornalisti di non scrivere mai la parola Alzheimer. È una pugnalata al cuore". ...

Ci presenteremo di nuovo! Lino Banfi e la meravigliosa dichiarazione d'amore per la moglie malata : Lino Banfi è abituato a commuovere il suo pubblico e questa volta lo fa dedicando alla moglie malata una splendida promessa di amore eterno. L'attore parla della sua vita e dell’amore con la moglie Lucia cui è legato da 67 anni, dieci di fidanzamento e 57 di matrimonio. Dalle fughe d’amore fino alla malattia della donna, affetta da problemi neurologici: “Un po’ di tempo fa mi ha chiesto: E se un giorno non ti dovessi più riconoscere?”. Le ho ...

Il Movimento lo ha lasciato solo ma per fortuna Di Maio c'è - dice Lino Banfi : Un endorsement per Luigi Di Maio ma non per il Movimento 5 Stelle che "lo ha lasciato solo". Intervistato dall'AGI, Lino Banfi - attore comico di lungo corso oltre che ambasciatore Unicef dal 2001 e da un mese ufficialmente rappresentante dell'Italia nella commissione nazionale dell'Unesco (proprio su segnalazione del ministro dello Sviluppo economico) - dice la sua in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Banfi offre il suo personale ...

«Se un giorno non dovessi più riconoscerti?». «Vorrà dire che ci ripresenteremo». L’amore di Lino Banfi per la moglie Lucia : Lino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino BanfiLino Banfi, nato in una famiglia modesta a Canosa, Puglia, ha sempre voluto fare l’attore. Anche quando i conti non tornavano, quando il «posto in banca» sembrava l’unica possibilità per una vita normale. Ci sono stati dei momenti in cui persino lui, nonostante la grande forza di volontà, ha smesso di credere che la recitazione potesse essere una strada. In quei momenti, a ...

Lino Banfi parla della malattia della moglie : "Prima di addormentarsi cerca la mia mano per stringerla" : Lino Banfi , star della fiction di Raiuno Un medico in famiglia e mattatore della commedia sexy anni Settanta e Ottanta nonché ambasciatore Unesco e Unicef, ha ripercorso la sua storia d'amore con la ...

Lino Banfi - primi atti da commissario Unesco 'Al lavoro per inserire la sua Canosa nella lista' : Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Canosa potrebbe finire nell'elenco delle città che ospitano beni iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità. E la sesta provincia appuntare ...