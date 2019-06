Formula 1 | colpo di scena in casa Ferrari | ecco la decisione di Binotto sull’appello da

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il team principal dellaha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, lainfatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattiaha preso ladi non appellarsi contro la penalità inflitta a Vettel, preferendo guardare oltre e concentrandosi sul prossimo appuntamento in Francia. Unasaggia quella del Cavallino, considerando che difficilmente l’appello sarebbe stato accolto, visto il precedente Verstappen-Raikkonen di un anno fa a Suzuka. Dunque capitolo Canada chiuso per la, pronta a riprendersi a Le Mans i punti lasciati per strada a ...

