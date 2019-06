Ciao Enrico Nascimbeni | che bei tempi quelli dell’Indi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Che brutto apprendere la notizia del tuo non esserci più da Facebook e, direttamente, dalla tua pagina. Per un attimo ho pensato che fossi tu a rivolgerti a un amico appena scomparso. Poi leggo meglio e quell’aquilone che vola in cielo sei proprio tu. Ti cerco subito negli angoli della mia memoria. Rintraccio quegli occhi blu, così lucenti che schizzano un’intelligenza fuori dal comune. Devo ritornare indietro di parecchi anni, aipendente, di Vittorio Feltri, che noi chiamavamo l’Indi. Io ci arrivavo in roller blade, tu su un motorino sgangherato. Facemmo subito amicizia. Tu assunto, io in attesa di praticantato (che non arrivava mai). Tu giocoliere della parola, velocissimo a scrivere. Entrambi in cronaca, tu mi correggevi gli articoli. FQ Magazine Addio a, è morto il ...

Alitalia : @enricos0101 @MomblanOfficial Ciao Enrico, raggiungiamo Cancun con i nostri partner. Sul nostro sito il tuo amico p… - paolaturci : Ciao Enrico Eravamo ragazzini Non eravamo spensierati Ma eravamo felici Fai buon viaggio #EnricoNascimbeni - repubblica : Ciao ciao Enrico, eri un uomo vero [news aggiornata alle 22:14] -