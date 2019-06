Xiaomi Mi Band 4 fa gola | soprattutto a questo prezzo | la nostra anteprima video

Xiaomi Mi Band 4 arriva in Italia : dal 26 giugno a un prezzo incredibile : Ci chiedevamo giusto ieri quando e, soprattutto, a che prezzo sarebbe arrivata Xiaomi Mi Band 4 da noi e oggi possiamo darvi delle risposte ufficiali a entrambi i quesiti, così da chiudere il cerchio. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 arriva in Italia: dal 26 giugno a un prezzo incredibile proviene da TuttoAndroid.

Il prezzo è il pezzo forte della Xiaomi Mi Band 4 - ora ufficiale : Non può più nascondersi la Xiaomi Mi Band 4, presentata quest'oggi in Cina (la presentazione italiana è attesa per domani 12 giugno). Rispetto alla Mi Band 3, il nuovo modello non prende troppo le distanza da un punto di vista squisitamente estetico: presenti il corpo vero e proprio costituito dai vari componenti ed un bracciale in gomma siliconata, molto morbido. Lungo il versante inferiore sono stati collocati il cardiofrequenzimetro e ...

Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale - con prezzi super e display AMOLED a colori : Xiaomi Mi Band 4 è stata svelata oggi in Cina attraverso un evento stampa organizzato da Xiaomi e si presenta esattamente come anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale, con prezzi super e display AMOLED a colori proviene da TuttoAndroid.

Ammirate Xiaomi Mi Band 4 in questi render ufficiali : ecco display a colori e tutti i cinturini : Xiaomi Mi Band 4 sarà presentato l'11 giugno e oggi è comparso in una immagine ufficiale che mostra il display a colori e le varie colorazioni. L'articolo Ammirate Xiaomi Mi Band 4 in questi render ufficiali: ecco display a colori e tutti i cinturini proviene da TuttoAndroid.

Già su Aliexpress la Xiaomi Mi Band 4 : prezzo modello base senza NFC : Vedremo presentata domani 11 giugno la Xiaomi Mi Band 4 in Cina (bisognerà aspettare il giorno successivo per assistere all'evento in Italia), come riportato prima del fine settimana in questo articolo dedicato. Eppure la smartBand risulta già disponibile su Aliexpress, portale su cui potreste, volendo, già pre-ordinare l'accessorio. Questo non significa che riceverete subito a casa il braccialetto intelligente, dato che le spedizioni partiranno ...

Xiaomi Mi Band 4 è già in preordine presso questi negozi online : Xiaomi Mi Band 4 non è ancora stata annunciata, ma è già possibile preordinarla presso alcuni store online. Scopriamo quali e a quale prezzo. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è già in preordine presso questi negozi online proviene da TuttoAndroid.

Foto ufficiale Xiaomi Mi Band 4 - features che staccano la Mi Band 3 : Torniamo a parlarvi della Xiaomi Mi Band 4, smartBand che verrà presentata l'11 giugno, e che dovrebbe arrivare quasi subito in Europa, facendo il proprio debutto commerciale nel Vecchio Continente a partire dal 18 del mese. Il portale 'indiashopps.com' ne ha fornito la prima immagine ufficiale, che conferma gran parte delle caratteristiche di cui vi avevamo già parlato in questi giorni. L'accessorio monterà un display OLED a colori, in grado ...

Xiaomi Mi Band 3 - Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura : OnePlus 7 Pro (8-256 GB), Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi Band 3 sono in offerta lampo a prezzi mai visti finora, impossibile non approfittarne L'articolo Xiaomi Mi Band 3, Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura proviene da TuttoAndroid.

Ecco la data ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 : presentazione fissata : Eravamo tutti curiosi di sapere quando la Xiaomi Mi Band 4 sarebbe stata presentata: finalmente abbiamo una data da fornirvi, quella del prossimo 11 giugno, come annunciato da un post pubblicato su Weibo dall'account ufficiale del produttore cinese. L'immagine teaser che accompagna la comunicazione mostra in bella vista la sagoma della nuova smartBand, che vediamo caratterizzata da un display a colori (in fondo sono settimane che ne parliamo, ...

Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo : ecco la data di lancio ufficiale : Xiaomi Mi Band 4 ha una data di lancio ufficiale, ed è più vicina di quanto pensavamo finora. Sono confermati inoltre il display a colori e una maggiore autonomia rispetto a Mi Band 3. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo: ecco la data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Immagini Xiaomi Mi Band 4 : differenze ben evidenti rispetto al modello attuale : Si fa sempre più asfissiante il pressing intorno alla Xiaomi Mi Band 4, la prossima smartBand del produttore cinese, che ha da pochissimo aggiornato l'app Mi Fit, apportando correzioni e la nuova funzionalità del timer a bordo del dispositivo di attuale generazione, la Xiaomi Mi Band 3, come riportato in questo articolo. Ci ha pensato il portale 'slashleaks.com' ad aumentare l'hype intorno al nuovo braccialetto, ormai vicino alla ...