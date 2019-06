Michele Emiliano | governatore Puglia indagato per abuso ufficio

Bari. Il Governatore Michele Emiliano indagato per abuso d’ufficio : Il Govenatore Michele Emiliano è indagato per abuso d’ufficio e per aver violato la legge Severino, in relazione alla nomina

Regione Puglia - Michele Emiliano è indagato per abuso d’ufficio : violata la legge Severino : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è nuovamente indagato per abuso d'ufficio. La nomina di Francesco Spina a consigliere di InnovaPuglia viola la legge Severino, in quanto lo stesso Spina era ancora sindaco di Bisceglie e sarebbero dovuti passare almeno due anni prima di poter ricoprire un altro incarico.Continua a leggere

Michele Emiliano - altro avviso di garanzia in 2 mesi : superiorità morale della sinistra - per cosa è indagato : Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è indagato per abuso d'ufficio per violazione della legge Severino, in relazione alla nomina come consigliere nella società pubblica InnovaPuglia dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. A rivelarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno. "Francesco Sp

Michele Emiliano indagato per abuso d'ufficio : "Nomina illecita per InnovaPuglia" : L'avviso è stato notificato dalla Guardia di finanza: il governatore nominò il sindaco di Bisceglie Spina violando la legge Severino. Emiliano ha ricevuto ad aprile un altro avviso di garanzia per presunti illeciti durante la campagna elettorale per le primarie del Pd

Michele Emiliano indagato per abuso d'ufficio : Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è indagato per abuso d’ufficio per violazione della legge Severino, in relazione alla nomina come consigliere nella società pubblica InnovaPuglia dell’ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. La notizia è pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno secondo cui la Procura ha notificato un avviso di proroga delle indagini. Oltre ad Emiliano sarebbero indagati lo ...