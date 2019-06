L' Aria che tira | Carlo Calenda saluta tutti e se ne va | Scusate | devo andare a

Massimo Giletti a L'Aria che tira - Myrta Merlino porta in studio la sua "fidanzata segreta" : "Ma davvero Massimo Giletti si è fidanzato con la nostra Silvia Andretti e non me l'ha detto?", dice Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata speciale andata in onda l'11 giugno in prima serata. La conduttrice si riferisce alle parole di Gianfranco Miccichè che quando è stat

LIVE Italia-BulgAria 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set : 16-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 L’errore al servizio della Bulgaria e l’Italia conquista la sua ottava vittoria in Nations League 24-20 Il muro bulgaro sulla palla staccata da rete di Sylla 24-19 Out l’attacco di Sylla da zona 4 24-18 Vincente l’attacco di Sylla da zona 4 23-18 Out il servizio di Fahr 23-17 Chirichellaaaaaaaaa!!! La free ball 22-17 Muroooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 21-17 Mano ...

Il Segreto - trame iberiche : Fernando geloso di Roberto Sanchez e MAria : Le future puntate spagnole de Il Segreto riservano interessanti curiosità. Alcune delle anticipazioni delle prossime puntate della nota soap opera riguardano Roberto Sanchez, interpretato dall'attore Juan Dos Santos, amico cubano di Maria, il quale tornerà a Puente Viejo e avrà fin da subito una grande sintonia con la Castañeda. L'uomo conosceva già Maria, poiché è stato vicino alla donna e ai suoi bambini nel periodo in cui Gonzalo era lontano ...

Cinzia di Leo Ortolani - erano anni che non mi imbattevo in una storia d’amore così rivoluzionAria : Chi segue questo blog avrà sentito parlare del mio amore per i fumetti. Con loro ho imparato a leggere, li colleziono da sempre e, da qualche tempo a questa parte, ho iniziato a condividerli con mio figlio. Questa è una passione che ci si tramanda come una tradizione familiare, al pari dell’abitudine a informarsi con un quotidiano o una fede calcistica. Io ho portato avanti la collezione di mio padre, e ora le cose proseguono in quel ...

Scherma - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo confermare la grande tradizione di questa specialità in ambito ...

Miguel dopo Amici ricomincia con Timor all’estero : c’è anche Arianna Forte : Amici 18, Miguel Chavez ricomincia insieme a Timor: il professore mantiene la promessa Miguel Chavez non si è fermato dopo Amici 18. Il ballerino non è riuscito ad arrivare al Serale nel talent show, ma per lui si sono aperte altre porte. E non dimentichiamo, comunque, che potrebbero riaprirsi anche le porte della scuola di […] L'articolo Miguel dopo Amici ricomincia con Timor all’estero: c’è anche Arianna Forte proviene da ...

Halsey che canta come Ariana Grande e Miley Cyrus è da vedere assolutamente : LOL The post Halsey che canta come Ariana Grande e Miley Cyrus è da vedere assolutamente appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha promesso che presto annuncerà nuovi concerti : Yessa! The post Ariana Grande ha promesso che presto annuncerà nuovi concerti appeared first on News Mtv Italia.

Caldo tropicale sull’Italia - temperature incredibili : Aria asfissiante - neanche all’Equatore… [DATI] : E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti le temperature minime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del ...

L'Aria che tira - il neoeletto Alan Fabbri : "Prossimo obiettivo è Lucia Borgonzoni alla guida della Regione" : Alan Fabbri, il primo sindaco leghista di Ferrara (strappata alla sinistra dopo 69 anni), alL'Aria che tira su La7 parla delle elezioni regionali di novembre in Emilia-Romagna: "Lucia Borgonzoni è sicuramente una persona adatta alla guida di Bologna - spiega a Myrta Merlino -. Nei prossimi giorni e

NBA – DeMar DeRozan scaricato anche dagli Spurs? San Antonio vuole liberare spazio salAriale e ha già il nome del sostituto : DeMar DeRozan rischia di cambiare nuovamente squadra: dopo una sola stagione, l’ex Raptors potrebbe lasciare San Antonio e liberare spazio salariale Dopo appena una stagione passata in Texas, DeMar DeRozan potrebbe essere costretto a fare nuovamente le valigie. scaricato senza troppi complimenti dai Toronto Raptors la scorsa estate, nella trade che ha portato in Canada Kawhi Leonard e un 1-3 nelle Finals che rischia di valere ...

Dalla vita notturna alla storia millenAria : perché Malta è un’isola per tutti : Paradiso naturalistico, sito archeologico di primo livello e polo di Movida: scopri le offerte per volare sull’isola

Emma Marrone con Claudio SantamAria sul set de I Migliori Anni : “Sto scoprendo lati di me stessa che ignoravo - è tutto incredibile” : Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni: le prime foto sono state condivise direttamente dal regista del film, Gabriele Muccino, che ha voluto fortemente la cantante italiana per una parte del suo prossimo film per il cinema. Tra gli attori protagonisti c'è Claudio Santamria, immortalato con Emma in una scena. “Ma che film è?", chiede ironicamente il regista sui social ma in realtà è già stato svelato tutto. Si tratta ...

Perché si parla tanto di Tish di Amici di MAria De Filippi - del suo cambio di look e dei fan “sconvolti”? : Oggi, domenica 9 giugno, si parla molto della cantante Tish di Amici di Maria De Filippi ma non per meriti derivanti dalla sua musica. Il nome di Tish spunta ovunque e non pochi spazi web ne parlano in relazione ad un cambiamento che ha "sconvolto" i fan. Cos'è questa novità sconvolgente ed inaspettata di cui tutti sentono il bisogno di parlare oggi? Tish ha postato su Instagram una foto che la ritrae in primo piano. Ha scritto la parola ...