La Roma rinuncia all’ICC | sarà sostituita dalla Fiorentina

Repubblica : Pur di allenare la Roma Fonseca rinuncia a parte dello stipendio : Paulo Fonseca è vicinissimo alla Roma. Firmerà la prossima settimana. L’appuntamento, scrive Repubblica, è per mercoledì a Londra, alla presenza anche di Pallotta, che per l’occasione si sposterà da casa sua, dove invece aveva finora ospitato tutti gli ultimi allenatori, da Garcia a Di Francesco passando per Spalletti. L’allenatore portoghese costerà al club giallorosso circa 2 milioni di euro. Lo Shakhtar ne aveva chiesti ...